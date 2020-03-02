Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия сократила экспорт нефти с начала года

Россия сократила экспорт нефти в январе—феврале 2020 года на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 42,545 млн тонн, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Экспорт нефти из РФ в феврале составил 20,916 млн тонн.
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