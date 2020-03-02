Энергетика
Rambler News ServiceРоссия сократила экспорт нефти с начала года
Россия сократила экспорт нефти в январе—феврале 2020 года на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 42,545 млн тонн, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Экспорт нефти из РФ в феврале составил 20,916 млн тонн.
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В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.
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Обнаружить особенность звезды помог новый метод.
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Google создала робота, способного самостоятельно научиться ходить по разной поверхности
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Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
Экономика
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Инженеры скопировали щупальца осьминога для изготовления манипулятора
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Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним госпитализированы.
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Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
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В Краснодаре завели дело о массовом отравлении детей блинами
На Кубани возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей блинами во время праздникам Масленицы.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Общество
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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин поручил выделить 10 млрд рублей на строительство жилья
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделить из бюджета 10 миллиардов рублей на стимулирование программ жилищного строительства в российских регионах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».