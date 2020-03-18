Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на треть

На 28% сократился экспорт российской нефти в Китай во время вспышки коронавируса. Как следует из отчета Федеральной таможенной службы, который изучило издание РБК, по сравнению с январем 2019 года в нынешнем январе объем экспорта нефти в Китай снизился на 8 млрд долларов.