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Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на треть
Кавказ Пост
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На 28% сократился экспорт российской нефти в Китай во время вспышки коронавируса. Как следует из отчета Федеральной таможенной службы, который изучило издание РБК, по сравнению с январем 2019 года в нынешнем январе объем экспорта нефти в Китай снизился на 8 млрд долларов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Россия в январе продала Китаю почти на треть меньше нефти

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК вчера в 17:21
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Российский экспорт нефти в Китай снизился на 28% в январе

Коммерсантъ 03:03
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Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

Газета.Ru 02:35
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Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

REGNUM вчера в 20:22
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