Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на треть
На 28% сократился экспорт российской нефти в Китай во время вспышки коронавируса. Как следует из отчета Федеральной таможенной службы, который изучило издание РБК, по сравнению с январем 2019 года в нынешнем январе объем экспорта нефти в Китай снизился на 8 млрд долларов.В источнике
С чего всё начиналось
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.