Финансы
REGNUMРоссия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
Энергетика
Саудовская Аравия вернула в норму поставки нефти после атаки — министр
Поставки нефти Саудовской Аравией вернулись в норму после атак на её нефтеперерабатывающие объекты в минувшую субботу, заявил сегодня, 17 сентября, министр энергетики королевства Абдул Азиз бин Салман, передаёт Reuters.
Евразия Daily вчера в 14:43
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Трудовые книжки могут стать электронными
В течение 2020 года гражданам предложат определить для себя оптимальный формат учета сведений о трудовой деятельности, и уже с 2021 года традиционные трудовые книжки останутся только для тех работников, которые напишут соответствующее письменное заявление.
Парламентская газета 16 сентября в 18:12
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия вчера в 16:50
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Политика
Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Российская газета вчера в 17:04
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:49
Происшествия
СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев
Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ТагилСити.ру 02:16
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
Российская газета 01:56
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
Известия вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 16 сентября в 12:47
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru вчера в 15:24
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире
Газета.Ru 03:03
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 14:46
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 16 сентября в 10:09
Авто
В Петербурге вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянки
С будущего года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей в Петербурге вырастет. увеличится и тариф для пребывания транспортных средств на автостоянке.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:36
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня 16 сентября в 05:33
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино
Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.
Газета.Ru 01:41
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Футбол
Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00