Финансы

REGNUMREGNUMРоссия сократила вложения в госбумаги США

Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
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Россия продолжает сокращать вложения в американские госбумаги

ТАССвчера в 16:59

Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

РИА Новости01:52

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:35

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

BFM.ruвчера в 17:11

Россия в июле снизила вложения в госдолг США

News.ru02:25

Россия снова сократила инвестиции в госдолг США

Известия02:21

Россия снизила вложения в госдолг США в июле на $2,35 млрд

Аргументы и Факты03:09
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
Энергетика

Саудовская Аравия вернула в норму поставки нефти после атаки — министр

Поставки нефти Саудовской Аравией вернулись в норму после атак на её нефтеперерабатывающие объекты в минувшую субботу, заявил сегодня, 17 сентября, министр энергетики королевства Абдул Азиз бин Салман, передаёт Reuters.
Евразия Daily вчера в 14:43
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Общество

Трудовые книжки могут стать электронными

В течение 2020 года гражданам предложат определить для себя оптимальный формат учета сведений о трудовой деятельности, и уже с 2021 года традиционные трудовые книжки останутся только для тех работников, которые напишут соответствующее письменное заявление.
Парламентская газета 16 сентября в 18:12
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия вчера в 16:50
Общество

Турчак вступился за осужденного актера Устинова

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Политика

Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада

Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Российская газета вчера в 17:04
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:49
Происшествия

СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев

Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ТагилСити.ру 02:16
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика

Российская газета 01:56
Наука

В России появится система слежения за поведением водителей

Известия вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Общество

Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 16 сентября в 12:47
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Футбол

«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции

В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru вчера в 15:24
Происшествия

В Индии мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог

РИА Новости 02:25
Политика

Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире

Газета.Ru 03:03
Киберспорт

Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 14:46
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 16 сентября в 10:09
Авто

В Петербурге вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянки

С будущего года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей в Петербурге вырастет. увеличится и тариф для пребывания транспортных средств на автостоянке.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:36
Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Авто

АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня 16 сентября в 05:33
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино

Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.
Газета.Ru 01:41
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Футбол

Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди

Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00
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