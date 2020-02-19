Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Финансы
Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты
Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей, сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Космос
Космический мусор может представлять серьезную опасность для МКС
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Космос
SETI выпустил два петабайта данных
Проект по поиску внеземного разума SETI, который осуществляется в рамках инициативы Breakthrough Listen, выпустил вторую большую порцию данных.
Общество
Дневной сон два раза в неделю снижает риск сердечного приступа
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
В России изменят схему распределения частот под 5G
Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Музыка
Юрий Лоза: «Пусть Пугачева делает все, что ей вздумается»
В 2009 году Алла Пугачева заявила о завершении гастрольной деятельности и уходе с большой сцены, чтобы всерьез заняться здоровьем и посвятить время семье.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.
Политика
Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro
Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Армия и оружие
Новый носитель «Калибров» МРК «Одинцово» вышел на швартовные испытания
На заводские испытания корабль выйдет в апреле текущего года.