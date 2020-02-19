Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русском21:00

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБК18:54

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАСС16:45

Россия сократила вложения в американские госбумаги

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Вложения России в американские госбумаги сократились до $9,9 миллиарда

РИА Новости16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру16:47

Россия сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

ТК Звезда17:34
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Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей, сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
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В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
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Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
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На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7

Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Rusargument 16 февраля в 04:20
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Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Общество

В России изменят схему распределения частот под 5G

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
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В 2009 году Алла Пугачева заявила о завершении гастрольной деятельности и уходе с большой сцены, чтобы всерьез заняться здоровьем и посвятить время семье.
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Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 17:40
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
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Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
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Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики.
Газета.Ru 11:50
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Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
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В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
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Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro

Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
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Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая

"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:47
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Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

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Новый носитель «Калибров» МРК «Одинцово» вышел на швартовные испытания

На заводские испытания корабль выйдет в апреле текущего года.
ТК Звезда вчера в 09:36
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Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих

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