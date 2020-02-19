Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Экономика
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Наука
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
Происшествия
Около Ростова произошла массовая гибель рыбы
В Ростовской области на реке Дон зафиксирована массовая гибель пресноводной рыбы. Масштабы ущерба природной среде уточняются.
Хоккей
Наставник «Авангарда»: Разочарован в Эмиле Гарипове
Главный тренер «Авангарда» из Омска Боб Хартли заявил, что разочарован сегодняшней игрой команды и голкипера Эмиля Гарипова в частности.
Футбол
Владимир Габулов возглавил совет директоров ФК «Олимп»
Бывший президент ФК «Алания-Владикавказ» Владимир Габулов занял должность председателя совета директоров ФК «Олимп» (Химки).
Общество
Названы самые вредные повседневные привычки
Привычка грызть небольшие предметы вроде ручки или карандаша и постоянное использование смартфона негигиеничны и оказывают пагубное влияние на здоровье человека, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-терапевта Алексея Водовозова.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Футбол
«Боруссия» заплатит 25 миллионов евро за Джана
Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, дортмундцы заплатят 25 миллионов евро за Джана, сумма будет выплачена в течение трёх финансовых лет.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Футбол
«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Общество
РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда
ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Технологии
В Китае создали робота для выявления больных коронавирусом
По данным на 18 февраля, от коронавируса умерли 1873 человека, число зараженных превысило 60 тысяч.
Общество
В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы
Американская компания Boeing проводит инспекцию новых Boeing 737 MAX в связи с обнаружением в топливных баках нескольких самолетов этой серии посторонних предметов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Политика
В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» Белоруссии с Россией
В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об угрозе войны между Россией и Белоруссией назвали не очень обдуманными.
Политика
Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
Общество
Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество
Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.