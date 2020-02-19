Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

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Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

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Вложения России в американские госбумаги сократились до $9,9 миллиарда

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Россия сократила вложения в американские госбумаги

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Россия сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

ТК Звезда17:34

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру16:47

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАСС16:45
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Kia опубликовала официальные фотографии нового Sorento

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"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

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Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 19:30
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.
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По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Армия и оружие

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Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
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Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:06
Энергетика

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
ТАСС вчера в 05:15
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Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru 19:40
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

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Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников

Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
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Общество

Джефф Безос направит $10 млрд на борьбу с изменением климата

Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос направит $10 млрд на борьбу с изменением климата, сообщает РБК со ссылкой на Instagram бизнесмена.
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Культура

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

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Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
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Свечников забил «Нэшвиллу», набрав 55-е очко в сезоне

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в ворота «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
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