Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Общество Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России «В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Политика Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками 11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.

Происшествия ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.

Общество В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.

Происшествия Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии Двое россиян сошли в среду днем с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Российская экономика привлекла иностранцев Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты сказал, что понимает Цекало Бывший муж Лолиты сказал, что понимает Цекало Тренер Дмитрий Иванов заявил, что брак с певицей - худшее, что с ним происходило.

Политика Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев» Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.

Общество Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.