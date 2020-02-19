Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Общество
Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России
«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Общество
В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств
«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Космос
В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков
О ракете, ориентированной на бюджетные запуски, пишет издание "Известия".
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Происшествия
ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина
ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Происшествия
Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии
Двое россиян сошли в среду днем с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты сказал, что понимает Цекало
Бывший муж Лолиты сказал, что понимает Цекало Тренер Дмитрий Иванов заявил, что брак с певицей - худшее, что с ним происходило.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Хоккей
Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Культура
Ширвиндт заявил, что не ищет преемника на пост худрука Театра сатиры
Информацию о поиске преемника опроверг художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 19 февраля, сообщает ТАСС.
Происшествия
Шесть человек погибли в аварии в Калмыкии
Авто
В России представили новый Hyundai Solaris
Сама презентация новинки прошла на предприятии компании в Санкт-Петербурге, где сегодня стартовало производство обновлённой модели.
Общество
В Бельгии археологи нашли стены из человеческих черепов и костей
Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.