Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия в декабре сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

Экономика сегоднявчера в 17:35

Россия сократила вложения в американские госбумаги

News.ruвчера в 16:59

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45
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Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Общество

Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
РБК 02:43
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Космос

В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков

О ракете, ориентированной на бюджетные запуски, пишет издание "Известия".
Planet Today 01:33
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Политика

Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Известия вчера в 17:48
Происшествия

ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина

ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.
ТАСС 02:23
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Происшествия

Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии

Двое россиян сошли в среду днем с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:19
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты сказал, что понимает Цекало

Бывший муж Лолиты сказал, что понимает Цекало Тренер Дмитрий Иванов заявил, что брак с певицей - худшее, что с ним происходило.
Экспресс газета 02:55
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Lenta.ru 17 февраля в 10:11
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Хоккей

Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:17
Политика

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Хоккей

Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт

Рамблер вчера в 02:27
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Известия 01:01
Культура

Ширвиндт заявил, что не ищет преемника на пост худрука Театра сатиры

Информацию о поиске преемника опроверг художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 19 февраля, сообщает ТАСС.
Красная весна 01:32
Происшествия

Шесть человек погибли в аварии в Калмыкии

РБК вчера в 19:32
Авто

В России представили новый Hyundai Solaris

Сама презентация новинки прошла на предприятии компании в Санкт-Петербурге, где сегодня стартовало производство обновлённой модели.
Тарантас Ньюс вчера в 05:23
Общество

В Бельгии археологи нашли стены из человеческих черепов и костей

Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.
Росбалт вчера в 22:59
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