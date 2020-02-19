Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия рекордно уменьшила вложения в госбумаги США

REGNUMвчера в 22:45

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американские госбумаги

News.ruвчера в 16:59

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00
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Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa 17 февраля в 12:59
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Общество

Государство снизило субсидии развлекательным телеканалам

Государство существенно снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах, пишет РБК.
KM.ru 02:41
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета вчера в 16:16
Общество

Россиянки смогут получать маткапитал уже при выписке из роддома

Напомним, с января 2020 года граждане России смогут получать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье, при этом сама программа продлевается до 2026 года.
Севастополь.ру 02:34
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Общество

Берг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой

РИА Новости 01:52
Происшествия

В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:33
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.
РИА Новости 03:09
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Игры

В Steam обнаружили бесплатный игровой лаунчер, который продают за $100

В Steam появилась страница игрового лаунчера Playnite, его продают за $100 (₽1 659 в России).
CyberSport.ru вчера в 22:15
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон станет последним

Piter.tv 01:51
Политика

В «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США ввело санкций против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading, являющейся структурой «Роснефти», за «посредничество при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».
REGNUM вчера в 15:28
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Гаджеты

ВМС США установят самый мощный суперкомпьютер, используемый в военных целях

Суперкомпьютер производительностью 12,8 петафлопс установят военно-морские силы США.
Красная весна 02:42
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Газета.Ru вчера в 12:24
Общество

Определены самые популярные подарки на 23 февраля

Специалисты Гильдии маркетологов рассказали, какие подарки чаще всего получают российские мужчины на День защитника Отечества 23 февраля, сообщает RT.
UfacityNews.ru 00:31
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru вчера в 04:20
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков

Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.
Letnews.ru вчера в 01:31
Здоровье

Ученые рассказали о пользе «вредного» гарнира

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что употребление картофеля, который принято считать "вредным" продуктом, способно улучшить показатели здоровья.
РИА Новости 02:33
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