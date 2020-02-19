Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Почему Россия сократила вложения в госдолг США

RT на русском08:00

Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегодня04:59

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Выгодные сделки: операции России на рынке госбумаг США

REGNUM06:35
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Армия и оружие

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Газета.Ru 14:43
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК 06:22
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Экспресс газета 05:36
Политика

Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
РИА Новости 09:09
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Авто

В России в 1,5 раза выросли продажи китайских автомобилей

Газета Кемерова вчера в 18:35
Хоккей

ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день

Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 15:01
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 09:24
Футбол

Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год

Ранее сообщалось, что Фернандеш попытался отсудить у "Локомотива" 6 млн рублей за 2015 год. Последние новости футбола на нашем портале.
Sport.ru 08:59
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Известия 13:06
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 00:07
Общество

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Lenta.ru 12:59
Общество

В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов

Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Piter.tv 12:26
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Экономика

Экс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ

Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России в других странах после решения апелляционного суда Гааги, сообщил РБК основной бенефициар Group Menatep Limited (GML, действует в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Леонид Невзлин.
Коммерсантъ вчера в 12:30
Биатлон

Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год

Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Комсомольская правда 07:30
Футбол

Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку

Бывший главный тренер московского Спартака Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
Советский спорт 14:53
Экономика

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет.
РБК вчера в 16:06
Автоспорт

Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
РИА Новости 12:41
Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Вести.Ru 10:30
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Кадыровым

В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, сказав, что идет на спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Газета.Ru вчера в 15:52
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