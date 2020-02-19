Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Армия и оружие
Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Политика
Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Авто
В России в 1,5 раза выросли продажи китайских автомобилей
Хоккей
ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день
Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»
Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Футбол
Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год
Ранее сообщалось, что Фернандеш попытался отсудить у "Локомотива" 6 млн рублей за 2015 год. Последние новости футбола на нашем портале.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Общество
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Общество
В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов
Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Экономика
Экс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ
Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России в других странах после решения апелляционного суда Гааги, сообщил РБК основной бенефициар Group Menatep Limited (GML, действует в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Леонид Невзлин.
Биатлон
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку
Бывший главный тренер московского Спартака Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
Экономика
«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд
«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Кадыровым
В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, сказав, что идет на спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.