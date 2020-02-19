Финансы

ИзвестияИзвестияРоссия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд

В декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных 18 февраля данных американского министерства финансов.
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Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАСС16:45

Россия рекордно снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

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Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру16:47

Россия сократила вложения в американские госбумаги

News.ru16:59

Россия сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

ТК Звезда17:34

Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русском21:00

Россия в декабре сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

Экономика сегодня17:35
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии

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