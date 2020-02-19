Финансы
ИзвестияРоссия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд
В декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных 18 февраля данных американского министерства финансов.
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