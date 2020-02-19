Финансы
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Комментарии
Гаджеты
Флагман от Xiaomi – Mi 10 Pro уже поступил в продажу
Несколькими днями ранее стартовали продажи базовой версии нового смартфона Mi 10 от Xiaomi, при этом сотрудники компании заявили, что первая партия была распродана всего за 1 минуту.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Футбол
«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным
Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин покинул "Торпедо", сообщается на сайте московского клуба.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Россия приостанавливает въезд граждан Китая
Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Здоровье
Названа простая еда, которая поможет сжечь жир
Армия и оружие
В ООН обеспокоены нарушением перемирия в Донбассе
По словам заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, обострение ситуации на территории Донбасса вызывает беспокойство.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Космос
SETI выпустил два петабайта данных
Проект по поиску внеземного разума SETI, который осуществляется в рамках инициативы Breakthrough Listen, выпустил вторую большую порцию данных.
Наука
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим риском» для компаний, давно существующих на рынке.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» попало в Сеть
В Сан-Франциско проходят съемки новой части нашумевшего фильма «Матрица».
Общество
Закончился карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян
Карантин по коронавирусу для россиян и граждан СНГ в санатории "Градостроитель" под Тюменью закончился.
Футбол
Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Происшествия
Женщина и грудной ребёнок погибли в квартире в Чите
Женщина и грудной ребёнок утром 18 февраля погибли в квартире по улице Токмакова, 17, в Чите.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США
Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Авто
АвтоВАЗ показал новый испытательный трек
"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Происшествия