Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Биатлон
Проблемы со стрельбой у Мироновой связали с любовью к телефону
Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин раскритиковал биатлонистку Светлану Миронову, передает "Спорт-Экспресс".
Киберспорт
Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера
Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в офисах компании проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Политика
Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане
Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Общество
Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
Происшествия
Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
США вводят санкции в отношении «дочки» «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Общество
В США задержали мексиканца по подозрению в скрытой работе на Россию
Минюст США сообщил о задержании гражданина Мексики, которого обвиняют в скрытой работе на российские власти на территории США.
Общество
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
Футбол
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Кино