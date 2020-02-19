Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Почему Россия сократила вложения в госдолг США

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Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

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Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

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Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

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Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45
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Политика

В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Экономика

МВФ отказался списать долг Аргентине

Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.
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Автоспорт

Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид

Российский пилот команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов в Барселоне.
Вести.Ru 17:57
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Общество

Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Взгляд.ру 10:18
Общество

Россия временно запретила въезд граждан Китая

Россия с 20 февраля закрывает въезд для граждан Китайской народной республики (КНР).
Газета.Ru вчера в 14:37
Армия и оружие

Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе

Газета.Ru 14:40
Политика

В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Известия 16:40
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском 16:30
Армия и оружие

В Германии осудили нарушение перемирия в Донбассе

«Правительство резко осуждает имевшее место нарушение перемирия на востоке Украины и хочет призвать к дальнейшему его соблюдению и планомерному выполнению минских договоренностей», - приводит слова Деммер агентство «Интерфакс».
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Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Путин заявил, что у нового Кабмина РФ нет времени «на раскачку»

Президент России Владимир Путин заявил, что не даст новому кабинету министров РФ времени "на раскачку".
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Происшествия

Четыре человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау

По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в немецком городе Ханау, передает 20 февраля газета Bild.
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Технологии

Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
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Культура

Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире

Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
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«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:17
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru вчера в 02:36
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
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Около 60 человек пострадали в массовом ДТП в Канаде

Порядка 60 человек пострадали в аварии в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом сообщает телеканал CBC.
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Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента

Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
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Здоровье

Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики

Специалист по лечению пищевой зависимости уверен, что эти неприятные последствия для организма действительно могут наступить, но только, если вы будете пить энергетики "ведрами".
РИА Новости 18:00
Футбол

ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

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Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором

Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
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В США столкнулись два угнанных подростками автомобиля Lamborghini Urus

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«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

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Украинский генерал признал потерю Крыма

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
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Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, рекомендовал США перестать защищать боевиков в Сирии.
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Путин приехал к памятнику Собчаку в Петербурге

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