Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Политика
В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Экономика
МВФ отказался списать долг Аргентине
Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.
Автоспорт
Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид
Российский пилот команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов в Барселоне.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Общество
Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки
Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Общество
Россия временно запретила въезд граждан Китая
Россия с 20 февраля закрывает въезд для граждан Китайской народной республики (КНР).
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Армия и оружие
В Германии осудили нарушение перемирия в Донбассе
«Правительство резко осуждает имевшее место нарушение перемирия на востоке Украины и хочет призвать к дальнейшему его соблюдению и планомерному выполнению минских договоренностей», - приводит слова Деммер агентство «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Политика
Путин заявил, что у нового Кабмина РФ нет времени «на раскачку»
Президент России Владимир Путин заявил, что не даст новому кабинету министров РФ времени "на раскачку".
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау
По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в немецком городе Ханау, передает 20 февраля газета Bild.
Технологии
Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Культура
Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире
Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Происшествия
Около 60 человек пострадали в массовом ДТП в Канаде
Порядка 60 человек пострадали в аварии в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом сообщает телеканал CBC.
Политика
Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента
Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики
Специалист по лечению пищевой зависимости уверен, что эти неприятные последствия для организма действительно могут наступить, но только, если вы будете пить энергетики "ведрами".
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Гаджеты
Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Армия и оружие
Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, рекомендовал США перестать защищать боевиков в Сирии.
Общество