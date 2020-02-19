Экономика

ИнфоросРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

По информации Минфина США, в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем Россией был сокращен объем вложений в американские государственные бумаги примерно на $1,5 млрд (до $9,974 млрд), пишет ТАСС. При этом доля долгосрочных облигаций составила $4,27 млрд, а краткосрочных – $5,7 млрд.
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Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегодня04:59

С политикой не связано: сокращение вложений РФ в госбумаги США

REGNUM04:50

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Газета.Ru вчера в 10:56
Армия и оружие

В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Журналистская правда 05:10
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Здоровье

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит вчера в 03:14
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Политика

Сурков уволен с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
Росбалт вчера в 11:41
Происшествия

В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
BFM.ru 05:35
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Общество

Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Кавказский узел вчера в 18:23
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
BFM.ru 03:20
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Футбол

«Ротор» перевел двух игроков на индивидуальный график подготовки

Оба игрока выведены из состава команды, участвующей на Кипре в Кубке ФНЛ, и занимаются на острове по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке.
Матч ТВ вчера в 02:47
Авто

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID

На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Актуальные Новости вчера в 13:52
Фигурное катание

Умер украинский фигурист Николай Бондарь

Известия 17 февраля в 17:58
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Происшествия

Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из-под карантина

Главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен с должности после побега четырех пациентов из-под двухнедельного карантина.
Lenta.ru 05:39
Экономика

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:37
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Технологии

Россиянам рассказали, какие приложения опасно скачивать на смартфоны

Как объяснил YouTube-каналу «КаскадТВ» заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, многие пользователи любят устанавливать программы, которые помогают отсеивать спам-звонки.
Телеканал 360° 01:30
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Общество

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Деловое.ТВ вчера в 09:39
Космос

Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС

Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки из-за непогоды.
Аргументы и Факты 15 февраля в 16:17
Биатлон

Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
РИА Новости вчера в 11:28
Технологии

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa вчера в 01:06
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд.
Газета.Ru вчера в 13:36
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