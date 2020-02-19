Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

ТК Звездавчера в 17:34

Россия сократила вложения в американские госбумаги

News.ruвчера в 16:59

Россия сократила вложения в госдолг США до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45
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Политика

Кудрин назвал самых сильных специалистов в команде Путина

Президент России Владимир Путин привлёк к работе самых сильных специалистов в своей сфере — команду «питерцев», которая показала свою конкурентоспособность в делах, заявил 19 февраля журналистам глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM вчера в 17:31
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
Шоу-бизнес

Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
РИА Новости вчера в 14:28
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Политика

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК вчера в 13:16
Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Газета.Ru 00:32
Гаджеты

Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
Актуальные Новости вчера в 04:30
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Вильфанд назвал причины теплой зимы

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", - сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Культура

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

ToDay News Ufa 00:26
Здоровье

Как регионы обеспечивают льготников лекарствами

В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество

Россиян предупредили об опасности недосыпа

Lenta.ru 00:33
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Происшествия

Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
RT на русском 00:45
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM вчера в 00:35
Политика

В Крыму собрались подать иск к Украине из-за перекрытия воды

В апреле 2017 года Украина ввела в строй бетонную плотину на Северо-Крымском канале, которая перекрыла воду в Крым.
Rambler News Service 00:28
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Космос

SpaceX планирует с 2021 года доставлять на орбиту космических туристов

ТАСС вчера в 13:47
Политика

Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:29
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Футбол

Холанд забил десять голов в семи матчах ЛЧ и побил рекорд турнира

19-летний норвежец забил десять голов в ЛЧ за семь матчей, на четыре матча быстрее предыдущего рекорда.
ODDS.ru 01:01
Здоровье

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит вчера в 03:14
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года

Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Актуальные Новости вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru 17 февраля в 01:46
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