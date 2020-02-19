Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Политика
Кудрин назвал самых сильных специалистов в команде Путина
Президент России Владимир Путин привлёк к работе самых сильных специалистов в своей сфере — команду «питерцев», которая показала свою конкурентоспособность в делах, заявил 19 февраля журналистам глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Происшествия
Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Общество
Вильфанд назвал причины теплой зимы
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", - сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Культура
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Здоровье
Как регионы обеспечивают льготников лекарствами
В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Общество
Россиян предупредили об опасности недосыпа
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Происшествия
Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Политика
В Крыму собрались подать иск к Украине из-за перекрытия воды
В апреле 2017 года Украина ввела в строй бетонную плотину на Северо-Крымском канале, которая перекрыла воду в Крым.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Политика
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Общество
В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств
«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Футбол
Холанд забил десять голов в семи матчах ЛЧ и побил рекорд турнира
19-летний норвежец забил десять голов в ЛЧ за семь матчей, на четыре матча быстрее предыдущего рекорда.
Здоровье
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Шоу-бизнес
Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года
Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.