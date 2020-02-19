Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Политика
Представитель Украины зачитал в ООН стихотворение «Хотят ли русские войны?»
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица спросил российского постпреда Василия Небензю, «хотят ли русские войны», зачитав часть одноименного стихотворения поэта Евгения Евтушенко.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Здоровье
Названы пять ранних признаков рака толстой кишки
Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
Политика
Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Армия и оружие
ЛНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Политика
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
Здоровье
В китайском Ухане от коронавируса умер главврач госпиталя
Штат госпиталя «Учан» насчитывает 966 человек. Напомним, ранее стало известно, что в Китае изобрели вакцину от коронавируса.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
Авто
В РФ представлен обновлённый Hyundai Solaris
На петербургском заводе Hyundai состоялась официальная презентация обновленного седана Hyundai Solaris для российского рынка.
Происшествия
Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода
В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.