Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБК18 февраля в 18:54

Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегоднявчера в 04:59

Выгодные сделки: операции России на рынке госбумаг США

REGNUMвчера в 06:35

Почему Россия сократила вложения в госдолг США

RT на русскомвчера в 08:00

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новости18 февраля в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру18 февраля в 16:47

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАСС18 февраля в 16:45
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Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Вести.Ru вчера в 20:58
Общество

В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в Кузбассе

Нынешняя зима оказалась аномально теплой на территории всей России в целом и в Кузбассе в частности.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 05:27
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Якубович рассказал о размере своей пенсии

Накануне.Ru вчера в 19:02
Кино

Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в «Лунном рыцаре» от Marvel

В новом интервью Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в кастинге на главную роль в «Лунном рыцаре» — одном из грядущих сериалов от Marvel для Disney+.
Игромания.ру вчера в 13:55
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Общество

Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами

Газета.Ru вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
Вести Подмосковья 18 февраля в 06:09
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Интернет

В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения

Петербургский дневник вчера в 07:24
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
Транспорт

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости вчера в 01:17
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17

Газета.Ru 18 февраля в 09:28
Экономика

Фонду капремонта нужны деньги, чтобы отремонтировать на 206 домов больше

Дмитрий Зайцев коротко отчитался о прошлогодней работе. Планировалось отремонтировать 381 дом по 727 конструктивам.
Сахалин.Инфо вчера в 21:57
Общество

В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая

Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
REGNUM 18 февраля в 13:36
Здоровье

Россиян предупредили о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Речь идет о «глазном» гриппе, лекарства от которого пока нет. Врачи могут посоветовать лишь профилактику.
Privet-Rostov.ru 18 февраля в 10:27
Здоровье

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН 18 февраля в 00:51
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Политика

Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:19
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

По данным директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 01:48
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс вчера в 09:24
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