Экономика
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Общество
В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в Кузбассе
Нынешняя зима оказалась аномально теплой на территории всей России в целом и в Кузбассе в частности.
Происшествия
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Общество
Якубович рассказал о размере своей пенсии
Кино
Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в «Лунном рыцаре» от Marvel
В новом интервью Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в кастинге на главную роль в «Лунном рыцаре» — одном из грядущих сериалов от Marvel для Disney+.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Происшествия
У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус
Общество
Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Интернет
В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Транспорт
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Происшествия
Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17
Экономика
Фонду капремонта нужны деньги, чтобы отремонтировать на 206 домов больше
Дмитрий Зайцев коротко отчитался о прошлогодней работе. Планировалось отремонтировать 381 дом по 727 конструктивам.
Общество
В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая
Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Здоровье
Россиян предупредили о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Речь идет о «глазном» гриппе, лекарства от которого пока нет. Врачи могут посоветовать лишь профилактику.
Здоровье
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Политика
Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
По данным директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился, пишет ТАСС.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.