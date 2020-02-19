Финансы
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
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Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
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Здоровье
Определена частая причина проблем с сердцем
Ученые Колумбийского университета определили, что плохой сон является частой причиной переедания, ожирения и риска сердечных заболеваний.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Политика
В Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму
В Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент России вправе распустить Госдуму, если она не утвердила более трети кабинета министров.
Гаджеты
Okko выпустил приставку для телевизора
Экономика
Началось скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19
Если производство в Китае по-прежнему будет простаивать из-за ситуации с коронавирусом, цены на гаджеты начнут реальный рост, считают опрошенные «Известиями» аналитики.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Общество
Ветеранам ВОВ предоставили пожизненный бесплатный проезд в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны получили право на пожизненный бесплатный проезд на поездах «Российских железных дорог» и «Федеральной пассажирской компании».
Экономика
«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд
«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Здоровье
ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала порядка 100 случаев передачи нового коронавируса COVID19 от человека к человеку, большинство из них на круизном лайнере "Diamond Princess", заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Авто
Продажи автомобилей Lada в ЕС в январе упали на 42%
Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) в январе сократились в годовом исчислении на 41,7%, до 183 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Общество
Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1696 человек
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.