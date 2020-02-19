Финансы

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

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Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

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