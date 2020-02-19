Финансы
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Комментарии
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Экономика
Пенсионеров заставят перейти на карты МИР
С начала июля этого года, 1 числа, Пенсионный фонд РФ в обязательном порядке заставит всех нынешних пенсионеров перевести свои пенсионные отчисления на карты банков, выпущенных на базе платёжной системы МИР.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Футбол
Дзюба рассказал о своём отношении к Карпину и Черчесову
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Здоровье
Как регионы обеспечивают льготников лекарствами
В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе
Заседание в СБ ООН пройдет по запросу РФ в связи с пятой годовщиной заключения договоренности по урегулированию ситуации на Украине.
Общество
В кафе и отелях позволят снимать наличные при оплате услуг
Россияне смогут снимать наличные средства с карт в кафе, отелях, аптеках и на заправках, услуга будет доступна при оплате покупки.
Здоровье
Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности
Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Фигурное катание
Сотникова прокомментировала свою госпитализацию
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая ранее была госпитализирована и прооперирована в Москве, сообщила, что ее успешно прооперировали, но впереди ей предстоит реабилитация.
Футбол
Джанелли Имбула может усилить «Локомотив»
Французский полузащитник Жанелли Имбула может стать игроком "Локомотива".
Хоккей
«Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона
В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. Ранее Диллон в НХЛ защищал также цвета «Даллас Старз».
Общество
Названа нация с самыми некрасивыми в мире мужчинами
Ирландцев назвали самыми безобразными мужчинами в мире.
Политика
Собчак был очень самонадеянным – Кудрин
Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.