Финансы

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

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РФ сократила вложения в гособлигации США декабре на $1,5 млрд до $9,97 млрд – минфин США

ПРАЙМ16:56
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