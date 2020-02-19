Финансы
ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
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Авто
Обновленную Hyundai Solaris представили в России
Здоровье
Повышаем иммунитет закаливанием
Частые простуды являются сигналом о нарушении защитных сил организма и о том, что иммунная система не работает соответствующим образом.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Общество
Подруге Павленского предъявлено обвинение
Общество
РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда
ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала подписчикам, как играет с сыном
Жена рэпера Тимати Анастасия Решетова показала в сториз Instagram видео, на котором она играет со своим сыном Ратмиром, а тот смеется.
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Шерлок» признался в избиении детей
Политика
Охрана не пустила Порошенко в зал на Мюнхенской конференции
По словам последнего, организаторы мероприятия отказались пускать Порошенко в зал, где в данный момент проходило выступление украинского лидера Владимира Зеленского.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Кино
Колин Фаррелл и Брендан Глисон снова сыграют вместе
Для своего следующего (после «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури») режиссерского проекта Мартин МакДона собирает старых друзей — главные роли в фильме «Банши Инишира» (The Banshees of Ininsheer) исполнят Колин Фаррелл и Брендан Глисон.
Общество
Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Здоровье
Министр из Якутии предложила врачам, попавшим под программу сокращения, поднимать сельское хозяйство
Интересное предложение по смене работы поступило медицинским работникам села Мындыгай Чурапчинского района Республики Саха (Якутия) от министра здравоохранения Республики Елены Борисовой, она предложила сокращаемым специалистам поднимать местное сельское хозяйство, сообщает Vostok.Today.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Общество
Союз женщин ответил на слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Музыка
Стинг посетит четыре города России с концертами
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Происшествия
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Биатлон
Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
Киберспорт
Warface появилась на Nintendo Switch
MY.Games и Allods Team выпустили Warface на Nintendo Switch. Онлайн-шутер от первого лица уже можно бесплатно скачать в Nintendo eShop.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Гаджеты
Microsoft создала единое приложение для Word, Excel и PowerPoint
Помимо возможности редактировать документы в Word, Excel и PowerPoint в приложении есть «карманный сканер» Office Lens, который может создавать цифровые копии печатных документов.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверили военный объект в Румынии
Группа российских инспекторов провела посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Румынии.