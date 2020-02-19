Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.
Читать в источнике
Комментировать363

Подробнее о событии

Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия в декабре сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

Экономика сегоднявчера в 17:35

Россия сократила вложения в американские госбумаги

News.ruвчера в 16:59

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Фигурное катание

Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет

Народные новости 17 февраля в 21:37
Футбол

Холанд о дубле в ворота «ПСЖ»: хочу быть первым в списке бомбардиров

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд после дубля в ворота французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что хочет стать первым в списке бомбардиров.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Ирина Шейк опубликовала видео сексуального танца

Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
Московский Комсомолец 02:52
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru вчера в 09:04
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС вчера в 04:42
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Общество

Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
РБК 02:43
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Авто

Появилась информация о полноприводной Toyota Camry

В ходе доработки Toyota Camry AWD получила «раздатку» и заднюю подвеску с дифференциалом от кроссовера RAV4, карданный вал – от Highlander, а топливный бак впервые обрел форму седла.
Автоновости дня 01:55
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Политика

ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Lenta.ru вчера в 18:17
Финансы

Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс 02:34
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Происшествия

В Новосибирске возбудили дело после смерти двухлетней девочки

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки, скончавшейся, вероятно, из-за врачебной ошибки.
Российская газета 17 февраля в 06:36
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Газета Оренбуржье вчера в 02:14
Технологии

Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
ITZine.ru 17 февраля в 23:00
Авто

В России представили новый Hyundai Solaris

Сама презентация новинки прошла на предприятии компании в Санкт-Петербурге, где сегодня стартовало производство обновлённой модели.
Тарантас Ньюс вчера в 05:23
Политика

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК вчера в 13:16
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 17 февраля в 10:53
Здоровье

Медики рассказали о пользе популярного «вредного» гарнира

Ученые из Университета штата Пенсильвания заявили, что ежедневное употребление картофеля полезно для здоровья.
Medical Note 00:36
Шоу-бизнес

Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

Впервые за долгое время на церемонии не смогли присутствовать Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев, которые в прошлом году не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и были ведущими.
VSE42.RU 02:49
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Общество

Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Газета.Ru 02:31
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Футбол

Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью

Sport.ru вчера в 15:43
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное