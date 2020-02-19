Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.
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Почему Россия сократила вложения в госдолг США

RT на русском08:00

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45

Выгодные сделки: операции России на рынке госбумаг США

REGNUM06:35

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегодня04:59
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Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Происшествия

Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд

В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.
Российская газета 08:28
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало военной операции в сирийском городе Идлибе является "вопросом времени", пишет ТАСС.
Инфорос 05:11
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Lenta.ru 07:49
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru 08:19
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Политика

Сурков уволен с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
Росбалт вчера в 11:41
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Экспресс газета 00:33
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд граждан Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила решение ограничить въезд в Россию гражданам Китая.
Коммерсантъ 06:43
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Происшествия

В Чечне бесследно исчез дагестанец, покуривший возле мечети

Городовой 08:30
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попала в столичную больницу

В столице России была госпитализирована известная фигуристка Аделина Сотникова, первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском фигурном катании в индивидуальном зачёте.
Ореанда-Новости вчера в 12:40
Футбол

«Манчестер Сити» грозит новое расследование УЕФА

14 февраля 2020 года УЕФА вынес вердикт в отношении "Ман Сити" о дисквалификации в еврокубках и штрафе в размере €30 млн после рассмотрения соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB).
Газета.Ru 07:59
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Армия и оружие

Пара российских дальних бомбардировщиков пролетели над Черным морем

Самолеты находились в нейтральном воздушном пространстве. Ту-22М3 – основной дальний бомбардировщик ВКС России.
Вести.Ru 08:41
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» изменила дизайн мобильного приложения

Социальная сеть «ВКонтакте» полностью обновила дизайн и навигацию мобильного приложения, у части пользователей начала работать уже новая версия.
iReactor 08:34
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
RT на русском 08:48
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