Экономика
RT на русскомРоссия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США
Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.
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Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд
В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало военной операции в сирийском городе Идлибе является "вопросом времени", пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала
Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Политика
Сурков уволен с должности помощника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд граждан Китая
Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила решение ограничить въезд в Россию гражданам Китая.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попала в столичную больницу
В столице России была госпитализирована известная фигуристка Аделина Сотникова, первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском фигурном катании в индивидуальном зачёте.
Футбол
«Манчестер Сити» грозит новое расследование УЕФА
14 февраля 2020 года УЕФА вынес вердикт в отношении "Ман Сити" о дисквалификации в еврокубках и штрафе в размере €30 млн после рассмотрения соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB).
Армия и оружие
Пара российских дальних бомбардировщиков пролетели над Черным морем
Самолеты находились в нейтральном воздушном пространстве. Ту-22М3 – основной дальний бомбардировщик ВКС России.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» изменила дизайн мобильного приложения
Социальная сеть «ВКонтакте» полностью обновила дизайн и навигацию мобильного приложения, у части пользователей начала работать уже новая версия.
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.