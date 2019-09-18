Финансы
REGNUMРоссия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:23, Вашингтон
Общество
В России появятся электронные трудовые книжки
Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 08:32
Происшествия
Умерла заведующая военным складом под Ачинском
Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе этого года произошли взрывы боеприпасов, скончалась, подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.
ТАСС 01:36
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note вчера в 01:36
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
США должны поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Политика
Иран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил Роухани
Тегеран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на фоне обвинений в адрес Ирана в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Здоровье
В больницах заведут необычные медкарты о здоровье россиян
Эксперты Счетной палаты предложили ввести новые медкарты для россиян.
ФедералПресс 01:31
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Здоровье
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк отказались от финансовой помощи
По словам продюсера, помощь предлагали и в столице, и в регионах, однако близкие Анастасии отказываются от поддержки.
Московский Комсомолец 03:12
Политика
Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию
Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».
РБК 04:15
Авто
В РФ определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.
Автоновости дня 15 сентября в 06:44
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО
Известия вчера в 16:13
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению). Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты.
Спорт-Экспресс вчера в 02:24
Политика
Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост
Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост.
Реальное время 03:31
Технологии
Лучшая инвестновость дня: В Перми поддержат производство роботов
Событию присвоен статус «Лучшая инвестновость» в дайджесте региональных инвестиционных новостей журнала «Инвест-Форсайт» от 18 сентября 2019 года.
Инвест-Форсайт 03:46
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Кино
Американский астронавт рассказал Брэду Питту о русской музыке на МКС
Культуромания 03:03
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Происшествия
В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 03:48