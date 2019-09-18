Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.

Общество В России появятся электронные трудовые книжки Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках, передает корреспондент «Росбалта».

Происшествия Умерла заведующая военным складом под Ачинском Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе этого года произошли взрывы боеприпасов, скончалась, подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе США должны поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает издание БелТА.

Политика Иран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил Роухани Тегеран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на фоне обвинений в адрес Ирана в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Общество Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.

Здоровье В больницах заведут необычные медкарты о здоровье россиян Эксперты Счетной палаты предложили ввести новые медкарты для россиян.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Здоровье Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Происшествия Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.

Шоу-бизнес Родные Заворотнюк отказались от финансовой помощи По словам продюсера, помощь предлагали и в столице, и в регионах, однако близкие Анастасии отказываются от поддержки.

Политика Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».

Авто В РФ определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению). Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты.

Технологии Лучшая инвестновость дня: В Перми поддержат производство роботов Событию присвоен статус «Лучшая инвестновость» в дайджесте региональных инвестиционных новостей журнала «Инвест-Форсайт» от 18 сентября 2019 года.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Общество На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников "Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.