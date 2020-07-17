Экономика
Газета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении.
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Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо 10:58
Происшествия
Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Наука
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет
Находку обнаружили при раскопках в Эфиопии, где ранее были найдены орудия из камня.
Evo-rus.com 10:13
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Футбол
Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА
В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев».
Metaratings 16:06
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Общество
Twitter-аккаунты Байдена и Обамы взломали
Хакеры взломали Twitter-аккаунт наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также около 50 аккаунтов других известных людей, в том числе бывшего президента страны Барака Обамы, сообщает Business Insider в среду, 15 июля.
Известия вчера в 18:52
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Гаджеты
Спрогнозирована производительность Zen 3: 20 % прироста и победа над Intel в играх
В удельном выражении на каждый комплекс CCX теперь приходится вдвое больше кеш-памяти третьего уровня, и это позволяет надеяться, что потребительские процессоры Vermeer проявят себя в играх лучше предшественников, обойдя конкурентов марки Intel.
3DNews 04:33
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Игры
Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода
Машины и Механизмы 19:10
Здоровье
Две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Самарской области
За весь период в регионе скончались 73 пациента с подтвержденным коронавирусом. За сутки успешно побороли COVID-19 67 человек.
Evo-rus.com 07:08
Происшествия
Сбил насмерть корову и врезался в забор водитель иномарки в с. Валдгейм ЕАО
16.07.2020 года в 04.50 в районе дома 55 ул. Центральная в с. Валдгейм Биробиджанского района водитель автомобиля "Тойота Ист" совершил наезд на животное — корова, которая находилась на проезжей части дороги без погонщика скота.
EAOmedia.ru 19:02
Происшествия
На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к мальчикам
По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет.
Piter.tv 06:17
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
RT на русском 16:58
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Правозащитники раскритиковали доклад США о защите прав человека
Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") в четверг подвергла критике представленный Госдепартаментом доклад так называемой Комиссии по неотчуждаемым правам человека, обвинив американскую администрацию в попытке отобрать лишь удобные для нее аспекты защиты прав человека и игнорировать остальные.
ТАСС 19:17
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Авто
Maserati представила гибридный Ghibli
Производство гибридного Maserati Ghibli начнется в сентябре, а в продаже он появится до конца 2020 года.
Авторамблер 12:29
Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" могут не встретиться 19 июля в рамках полуфинала российского Кубка.
CT news 15:04
Кино
Netflix займётся международным прокатом мультфильма о Губке Бобе
Netflix приобрёл права на международный прокат нового мультфильма о Губке Бобе под названием «Губка Боб в бегах».
Игромания.ру 07:42