Экономика
Газета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении.
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Здоровье
228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
Общество
Стали известны детали убийств из дела Фургала
Недавно губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в пособничестве заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах.
Территория новостей 03:44
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 вчера в 20:53
Наука
Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад
Амур.инфо вчера в 09:08
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка.
ТАСС 03:40
Общество
Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе
Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ 15 июля в 08:44
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
Армия и оружие
«Взять в клещи» над морем. Чем вооружена авиация российского флота
Еще в 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и бортовой радиолокационной станцией "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Политика
На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 03:13
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Армия и оружие
В ДНР ликвидирован наемник из США, входивший в диверсионную группу ВСУ
REGNUM вчера в 14:13
Кино
Кино о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке начнут снимать в августе
В основу ленты легла история амурчанки Ларисы Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты в 5200 метров.
Амур.инфо 02:27
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Политика
FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Футбол
«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»
Фанаты хотят, чтобы глава РФС разобрался с этой проблемой как можно скорее.
CT news вчера в 09:50
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ вчера в 14:16
Единоборства
Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели
30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.
Чемпионат 02:03
Происшествия
На станции метро «Коньково» пассажир упал на рельсы
На Калужско-Рижской линии московского метро человек упал н рельсы, из-за этого поезда шли с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Интерфакс 04:07
Футбол
Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»
Bookmaker-ratings.ru 03:19
Технологии
Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ
27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей 15 июля в 05:05
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Здоровье
Врачи предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса
В журнале Nature reviews опубликовали новое исследование ученых из Копенгагена, в котором идет речь о приближении новой напасти на человечество – сразу же после коронавируса.
Live24 03:53