Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 18:40

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Газета.Ruвчера в 17:15

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Коммерсантъвчера в 17:48

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:15

Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

Lenta.ruвчера в 17:53

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

ТАССвчера в 16:49

Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США более чем на 20%

ПРАЙМвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Здоровье

228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
736
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
409
Общество

Стали известны детали убийств из дела Фургала

Недавно губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в пособничестве заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах.
Территория новостей 03:44
Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года

МИР 24 вчера в 20:53
3
Наука

Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад

Амур.инфо вчера в 09:08
2
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
66
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка.
ТАСС 03:40
2
Общество

Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе

Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ 15 июля в 08:44
47
Футбол

Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России

На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
2
Армия и оружие

«Взять в клещи» над морем. Чем вооружена авиация российского флота

Еще в 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и бортовой радиолокационной станцией "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
8
Политика

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 03:13
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
163
Армия и оружие

В ДНР ликвидирован наемник из США, входивший в диверсионную группу ВСУ

REGNUM вчера в 14:13
519
Кино

Кино о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке начнут снимать в августе

В основу ленты легла история амурчанки Ларисы Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты в 5200 метров.
Амур.инфо 02:27
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
5,9K
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,5K
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
3,1K
Здоровье

В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд

В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
17
Политика

FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список

Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
2
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,5K
Футбол

«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»

Фанаты хотят, чтобы глава РФС разобрался с этой проблемой как можно скорее.
CT news вчера в 09:50
Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ вчера в 14:16
20
Единоборства

Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели

30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.
Чемпионат 02:03
Происшествия

На станции метро «Коньково» пассажир упал на рельсы

На Калужско-Рижской линии московского метро человек упал н рельсы, из-за этого поезда шли с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Интерфакс 04:07
Футбол

Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»

Bookmaker-ratings.ru 03:19
Технологии

Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ

27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей 15 июля в 05:05
804
Космос

Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку

Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
15
Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
14
Здоровье

Врачи предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса

В журнале Nature reviews опубликовали новое исследование ученых из Копенгагена, в котором идет речь о приближении новой напасти на человечество – сразу же после коронавируса.
Live24 03:53
17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное