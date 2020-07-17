Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении.

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Армия и оружие Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной. 409

Общество Стали известны детали убийств из дела Фургала Недавно губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в пособничестве заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка. 2

Общество Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе. 47

Армия и оружие «Взять в клещи» над морем. Чем вооружена авиация российского флота Еще в 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и бортовой радиолокационной станцией "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 8

Политика На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 163

Кино Кино о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке начнут снимать в августе В основу ленты легла история амурчанки Ларисы Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты в 5200 метров.

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,5K

Политика FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях. 2

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,5K

Транспорт Обязательные пломбы для крымских грузов отменены Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост. 20

Единоборства Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели 30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.

Происшествия На станции метро «Коньково» пассажир упал на рельсы На Калужско-Рижской линии московского метро человек упал н рельсы, из-за этого поезда шли с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы. 14