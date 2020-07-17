Финансы
Газета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении.
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Футбол
Мещеряков - о протестах фанатов «Локомотива»: у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о протестах болельщиков команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:23
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Космос
Спасительный астероид
Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.
Российская газета 13:34
Общество
Суд в США одобрил экстрадицию осужденного экс-менеджера Volkswagen в ФРГ
Суд в американском Детройте одобрил экстрадицию в Германию бывшего топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, осужденного в США за участие в "дизельном скандале" сообщает издание Detroit News.
ПРАЙМ 18:32
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки).
РБК 17:45
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk 10:11
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Общество
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе по итогам июня упали на 11,7%
Среди всех брендов самыми продаваемыми были автомобили Volkswagen. Немецкая компания реализовала 119 114 единиц в первой половине 2020 года.
Деловое.ТВ 11:30
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Общество
Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты
Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
REGNUM 15:56
Игры
Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition
Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.
REGNUM 16:07
Политика
Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина
На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.
Legal.Report 11:51
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру 15:15
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Спорт
Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве
Президент МОК Томас Бах поделился своим мнением по поводу бойкота рядом стран Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Metaratings 18:00
Происшествия
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
РИА Новости 18:05
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Шоу-бизнес
«Приворожившая» Прилучного Карпович подпаивала его вином в театре
Невские Новости 12:29
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16