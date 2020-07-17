Финансы
Газета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении.
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Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости вчера в 08:28
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни
Отмечается, что на период фестиваля в Витебске певец поделился рассказом о своей личной жизни.
CT news 15:27
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Planet Today 08:12
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Музыка
Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Здоровье
В России расширится перечень бесплатных лекарств для льготников
С 1 января 2021 года лекарственные препараты для льготной категории граждан в регионах теперь будут предоставляться в рамках территориальных программ в объеме перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), пишет «Российская газета».
Туапсинские вести 02:57
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Гаджеты
OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку
Evo-rus.com 05:07
Гаджеты
Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Недавно компания Vivo официально презентовала флагманский смартфон X50 Pro в России.
ToDay News Ufa 14:45
Армия и оружие
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости 17:56
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
Политика
Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.
iReactor 07:39
Общество
Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты
Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
REGNUM 15:56
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Шоу-бизнес
«Помолодевшую» Безрукову уличили в использовании фотошопа
Кажется, что на фотографии не настоящий человек, а восковая скульптура. Сглаженная, неестественная кожа выдает использование ретуши.
Слово и Дело 06:29
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки).
РБК 17:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости 06:00
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Daily Storm 12:41
Культура
Мужской хор Карелии одержал победу во всероссийском конкурсе
Мужской хор Карелии одержал победу во всероссийском конкурсе. Об этом сообщает Минкульт России.
ГТРК Карелия 11:40