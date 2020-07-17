Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении.

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

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Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 12

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Общество Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней. 9

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Шоу-бизнес «Помолодевшую» Безрукову уличили в использовании фотошопа Кажется, что на фотографии не настоящий человек, а восковая скульптура. Сглаженная, неестественная кожа выдает использование ретуши.

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