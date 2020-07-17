Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Общество В ОНК сообщили, что Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово» Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный 9 июля и доставленный в "Лефортово", не имеет претензий по пребыванию в СИЗО и активно пользуется предоставляемыми обитателям изолятора возможностями.

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 29

Космос NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.

Энергетика Газпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году По словам Андреева, отработан вопрос индексации цен на газ при работе с регулирующими органами, однако, пока еще остается нерешенным вопрос тарифов на транспортировку газа. 312

Политика Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 14

Политика NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей. 25

Экономика Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса «Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина. 327

Политика Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании. 290

Здоровье В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90% О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там. 24

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 172

Политика Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома. 58

Единоборства Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно. 3

Армия и оружие Нью-Дели покупает «МиГи» и «Су» для противостояния Пекину Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council, DAC) военного ведомства Индии одобрил выделение 5,55 млрд долл. на реализацию различных проектов, включая приобретение в России 12 технологических комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ и 21 полностью готовых МиГ-29.