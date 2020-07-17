Экономика

ТАССТАССРоссия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.
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Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США

RT на русском18:40

Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

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Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

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Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру17:15

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Газета.Ru17:15

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Коммерсантъ17:48

РФ в мае уменьшила вложения в госбумаги США более чем на 20% - до $5,4 млрд

ПРАЙМ16:38
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Общество

В ОНК сообщили, что Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный 9 июля и доставленный в "Лефортово", не имеет претензий по пребыванию в СИЗО и активно пользуется предоставляемыми обитателям изолятора возможностями.
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В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
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Общество

Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 13:59
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Космос

NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны

Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
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Игры

Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода

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Кино

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»

Газета Metro 12:38
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Энергетика

Газпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году

По словам Андреева, отработан вопрос индексации цен на газ при работе с регулирующими органами, однако, пока еще остается нерешенным вопрос тарифов на транспортировку газа.
МонаВиста вчера в 08:33
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Происшествия

Распространение огня на Сереброплавильном заводе остановлено

АМИТЕЛ 14:25
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Политика

Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Газета.Ru 21:16
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Политика

NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая

New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Единоборства

Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо

CT news вчера в 05:17
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Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
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Авто

Audi SQ7 и SQ8 получат бензиновый мотор в Европе

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Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия 16:07
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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 10:56
Здоровье

В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%

О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия 06:03
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Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
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Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru 12:30
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Политика

Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме

После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
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Армия и оружие

Нью-Дели покупает «МиГи» и «Су» для противостояния Пекину

Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council, DAC) военного ведомства Индии одобрил выделение 5,55 млрд долл. на реализацию различных проектов, включая приобретение в России 12 технологических комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ и 21 полностью готовых МиГ-29.
Независимая газета 15:00
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
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Футбол

Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России

Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
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