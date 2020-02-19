Экономика
Газета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Как уточняет ведомство, к долгосрочным из этих вложений относятся $4,27 млрд, а к краткосрочными - $5,7 млрд. Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Армия и оружие
Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии
Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Сирии, заявляет о поддержке действий Анкары, заявила в среду на заседании СБ ООН постпред США Келли Крафт.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Общество
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Общество
В Иране умерли двое заражённых коронавирусом
Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Музыка
Игорь Крутой предложил кандидата от России на Евровидение
Политика
В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд «глупым жестом»
США не обращают внимания на жалобу властей Венесуэлы в Гаагский суд и добавление к иску санкций в отношении Rosneft Trading, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Фигурное катание
Аделину Сотникову прооперировали в Москве
23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
Политика
Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте
Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.