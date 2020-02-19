Экономика
Газета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Как уточняет ведомство, к долгосрочным из этих вложений относятся $4,27 млрд, а к краткосрочными - $5,7 млрд. Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
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Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Происшествия
При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек
Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Культура
МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»
МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
Политика
В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Интернет
Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Общество
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
Гаджеты
Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку
Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Хоккей
«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф
Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Гаджеты
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Здоровье
В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза
Росздравнадзор не выявил существенной разницы между оригинальными и воспроизведенными препаратами для лечения муковисцидоза, работа по сравнению лекарств продолжается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Армия и оружие
Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.