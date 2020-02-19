Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Как уточняет ведомство, к долгосрочным из этих вложений относятся $4,27 млрд, а к краткосрочными - $5,7 млрд. Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Читать в источнике
Комментировать441

Подробнее о событии

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегодня04:59

Выгодные сделки: операции России на рынке госбумаг США

REGNUM06:35

Почему Россия сократила вложения в госдолг США

RT на русском08:00

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Политика

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК 17:15
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Происшествия

При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости 19:05
Культура

МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»

МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
BFM.ru 08:09
Политика

В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 12:45
Интернет

Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Политическая Экспертиза 10:58
Общество

В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы

17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
ТАСС 06:24
Гаджеты

Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку

Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
ГТРК Тверь вчера в 04:41
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Инфорос 11:56
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
Вести Подмосковья вчера в 06:09
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания 13:26
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Хоккей

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:05
Гаджеты

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
UfaTime.ru вчера в 15:01
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Футбол

ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

RT на русском 16:10
Космос

В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков

РИА Новости 19:15
Экономика

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 07:58
Общество

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Lenta.ru 12:59
Здоровье

В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза

Росздравнадзор не выявил существенной разницы между оригинальными и воспроизведенными препаратами для лечения муковисцидоза, работа по сравнению лекарств продолжается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 06:21
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Армия и оружие

Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
Московский Комсомолец 01:17
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском 12:50
Шоу-бизнес

Алсу созналась, что голоса для ее дочери в шоу «Голос» были куплены

Ридус 07:27
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное