Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Как уточняет ведомство, к долгосрочным из этих вложений относятся $4,27 млрд, а к краткосрочными - $5,7 млрд. Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
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Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 21:00

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американские госбумаги

News.ruвчера в 16:59

Россия сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

ТК Звездавчера в 17:34

Россия сократила вложения в американские госбумаги

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

НИА-Красноярск вчера в 21:02
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Вести.Ru вчера в 03:21
Политика

В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму

Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Москва 24 вчера в 03:48
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию

Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости вчера в 23:32
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия

На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 21:22
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom вчера в 12:10
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Astera 17 февраля в 11:51
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Технологии

Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
ITZine.ru 17 февраля в 23:00
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru 17 февраля в 02:14
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество

В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на карантин

В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.
РЕН ТВ вчера в 22:35
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев нашли новую «цветочную могилу»

В знаменитой иракской пещере Шанидар, где была найдена первая "цветочная могила" неандертальца, ученые нашли новые останки этих древних людей.
ТАСС Наука вчера в 10:00
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество

Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
RT на русском вчера в 22:00
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Piter.tv вчера в 02:36
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели вчера в 03:56
Здоровье

Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек

Число погибших от коронавируса в Китае составило 2 тыс. 4 человека, еще четверо умерли в других странах.
MOS.news вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
News.ru вчера в 11:47
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости вчера в 06:40
Технологии

Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты

Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
ITZine.ru вчера в 23:00
Общество

В РПЦ отреагировали на слова протоиерея о гражданских женах

Аргументы и Факты 16 февраля в 18:16
Происшествия

Майор МВД получил шесть лет колонии за секс с мальчиками-подростками

В Миассе Челябинской области бывшего начальника отделения следственного отдела МВД, майора юстиции приговорили к шести годам колонии строго режима за секс с мальчиками-подростками.
Lenta.ru вчера в 09:29
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Московская перспектива 17 февраля в 15:30
Армия и оружие

Боевики совершили очередное нападение на офицера сирийской армии в провинции Даръа

Народные новости вчера в 23:46
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