Экономика
Газета.RuРоссия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Как уточняет ведомство, к долгосрочным из этих вложений относятся $4,27 млрд, а к краткосрочными - $5,7 млрд. Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
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Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Политика
Блумберг в случае избрания президентом США продаст свою компанию
Миллиардер Майкл Блумберг, являющийся претендентом в кандидаты на выборах президента США от Демократической партии, в случае избрания главой государства продаст свою компанию Bloomberg LP, которую основал около 40 лет назад, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на предвыборный штат Блумберга.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Общество
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Космос
Второй пуск спутников связи OneWeb с Байконура запланирован на вторую половину марта
Британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур во второй половине марта.
Политика
Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Общество
Аптеки зафиксировали рост спроса на тесты на ВИЧ после фильма Дудя
После выхода фильма журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфекции в России спрос на экспресс-тесты в аптеках вырос несколько раз, пишут «Ведомости».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Культура
Димаш Кудайберген не хочет участвовать в Евровидении
Певец Димаш Кудайберген заявил, что не горит желанием участвовать в конкурсе "Евровидение", да и в любых других конкурсах.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Технологии
«Ъ»: двигатель на ледоколе «Арктика» признан не подлежащим восстановлению
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который вышел из строя в ходе швартовых испытаний, восстановить невозможно.
Армия и оружие
Боевики совершили очередное нападение на офицера сирийской армии в провинции Даръа
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.