Финансы
Взгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Общество
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 17 сентября в 12:24
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
Омичка во время селфи с пистолетом выстрелила себе в голову
Город55.ру вчера в 01:56
Общество
Глава УрФЮИ угодил в список худших ректоров
Ректор Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислав Назаров попал в список руководителей вузов с недоброкачественными диссертациями по юридическим наукам.
Уралинформбюро 00:57
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма вчера в 07:35
Единоборства
Казахстанец Левит вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Казахстанец Василий Левит вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.
РИА Новости 17 сентября в 17:56
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа
Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:48
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
Sportbox.RU вчера в 16:53
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru вчера в 05:50
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Происшествия
Бывших руководителей «Фукусимы» признали невиновными в Японии
Окружной суд Токио в четверг признал невиновными бывших руководителей компании Tokyo Electric Power.
РЕН ТВ 00:39
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Футбол
«Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм». Адриано — об иске к фанату ЦСКА и уходе из «Спартака»
В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями.
Sport24.ru вчера в 10:35
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:55
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК вчера в 15:25
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес
«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность
Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru вчера в 14:00
Теннис
Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США
Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.
Актуальные Новости вчера в 15:04
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК вчера в 06:18