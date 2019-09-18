Финансы
Взгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
Политика
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес
Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк на шоу в Петербурге
Фигуристка Татьяна Навка напомнила в своем аккаунте Instagram о том, что с 31 октября по 4 ноября в петербургском спорткомплексе «Юбилейный» пройдет шоу на льду «Аленький цветочек».
АБН вчера в 02:15
Политика
Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Администрация президента России не может быть адресатом акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова, считает Песков.
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Общество
В рейтинге высокомерных городов Волгоград обогнал Ростов-на-Дону
Волгоград в рейтинге самых высокомерных городов обогнали Уфа, Омск, и Симферополь, а вот менее высокомерными оказались жители Перми, Читы и Ростова-на-Дону.
Блокнот Волгоград вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru вчера в 11:09
Экономика
Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк».
Известия вчера в 10:39
Экономика
Операторы связи предупредили об утечках данных в случае создания ЕИС
Операторы «большой тройки» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС).
Известия вчера в 19:56
Общество
Врачи посоветовали не мыться каждый день
По мнению многих врачей-дерматологов современные люди моются несообразно загрязнению тела, а ведь слишком частый прием душа может нанести вред здоровью, пишет Медикфорум.
Известия 00:25
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
ФАН вчера в 12:30
Общество
На российско-финской границе скоро появится новый пропускной пункт
Предполагается, что экономика Финляндии за счёт нового пункта пропуска пополнится на €80 млн за год.
Prian.ru вчера в 11:40
Армия и оружие
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Волейбол
Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира
Metaratings 02:24
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве
Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Армия и оружие
ТАСС: в 2020 году для ВМФ России будут заложены 22 корабля
В 2020 году судостроители заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России, пишет ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Аргументы и Факты 01:57
Общество
В российских регионах отметили нехватку работников
В большинстве российских городов существует дефицит сварщиков, слесарей, грузчиков и сборщиков, возглавляют список врачи.
Газета.Ru 02:12
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Футбол
Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Online47.ru вчера в 07:12
Политика
Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе
Ранее предполагалось, что первая встреча президентов Украины и США пройдет в Варшаве в начале сентября на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой, но из-за надвигавшегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан" Дональд Трамп туда не поехал, напоминает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43