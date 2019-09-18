Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США

В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Следственный комитет России предъявил обвинения учредителю и члену совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство» по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).
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