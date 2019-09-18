Финансы
Взгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
РИА Новости18 сентября в 01:52
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Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
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В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Происшествия
В Дагестане возник бунт в колонии
Газета.Ru 08:47
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Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 09:44
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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News.ru вчера в 05:03
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Газпром дождется анбандлинга — разделения "Нафтогаза" на продавца газа и транспортную компанию — и будет прокачивать газ в объемах, которые будут куплены потребителями из Европы.
REGNUM 04:30
Наука
Впервые реконструирована анатомия древнего «алтайского человека»
Генетики впервые реконструировали анатомический портрет денисовца – одного из древних предков человека, останки которого были найдены в Денисовой пещере на Алтае.
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Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась оперироваться на родине
Лечение актрисы прокомментировал нейрохирург Российские СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк вышла из медикаментозной комы, начала самостоятельно дышать и готовится к операции по удалению опухоли мозга.
WomanHit.ru 03:26
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
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СК изъял картины Рериха у учредителя Мурманского морского пароходства
Следственный комитет России предъявил обвинения учредителю и члену совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство» по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).
News.ru вчера в 13:35
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
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Кремль ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
В Кремле ответили на опубликованные в американских СМИ заявления командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана.
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В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
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Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день
Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.
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В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых рэперов в мире
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей в мире среди хип-хоп-исполнителей.
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
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Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
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Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.
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«Уфа» – «Спартак». Команды объявили стартовые составы
Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
Вести.Ru 09:30