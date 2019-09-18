Финансы
Взгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
РИА Новости18 сентября в 01:52
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Газета.Ru 06:02
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Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
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Песков рассказал, как Путин проводит выходные
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии у президента России Владимира Путина полноформатных выходных, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.
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Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
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Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
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Уфа — Спартак 1:0
В первом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла московский «Спартак».
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