Финансы
Взгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
РИА Новости18 сентября в 01:52
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
В декабре в Турции развернут первые С-400
Новостной фронт 05:15
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Автоспорт
Ферстаппен победил в первой практике в Сингапуре, Квят – девятый
Советский спорт 06:54
Армия и оружие
Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео
Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 22:50
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Хоккей
Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя
Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском 06:02
Политика
Все руководство городов и районов Крыма ушло в отставку
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что все главы городских и районных администраций в Крыму сложили подали заявления об отставке.
Газета.Ru 18 сентября в 13:30
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
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Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Авто
Geely показала кроссовер Icon с начинкой Volvo
Китайский автоконцерн Geely опубликовал фотографии серийной версии нового кроссовера Geely Icon.
Автоновости дня 01:42
Культура
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир-2019»
News.ru вчера в 07:14
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк делала МРТ головного мозга за год до беременности
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, рассказал, что звезда «Моей прекрасной няни» делала МРТ головного мозга за год до своей третьей беременности.
Телепрограмма 05:43
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Ирина Богачёва в 1964 году впервые выступила на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И.Чайковского).
Московский Комсомолец 04:15