Финансы
Взгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Гаджеты
Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s
На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru вчера в 07:43
Армия и оружие
Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО
Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве
Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку и хлорогексидин в йогуртах
Роскачество проверило клубничные йогурты и обнаружила в двух из них бактерии группы кишечной палочки и хлогорексидин.
Газета.Ru 03:23
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена
Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.
РИА Новости 03:01
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк на шоу в Петербурге
Фигуристка Татьяна Навка напомнила в своем аккаунте Instagram о том, что с 31 октября по 4 ноября в петербургском спорткомплексе «Юбилейный» пройдет шоу на льду «Аленький цветочек».
АБН вчера в 02:15
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM вчера в 00:14
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Технологии
Промсвязьбанк позволит принимать платежи по картам с помощью смартфона
Фото: iStock Промсвязьбанк запустил в России пилотный проект, который позволяет принимать платежи по картам Visa, MasterCard и "Мир" с помощью обычного смартфона.
Inc. Russia 02:45
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Авто
Hyundai разработала новую подушку безопасности
Корейская компания Hyundai Motor Group разработала центральную подушку безопасности.
Автоновости дня вчера в 04:17
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета вчера в 09:52
Экономика
Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Происшествия
Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам
16 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на сотрудника «Росгвардии».
Кино-Панк 16 сентября в 12:32
Общество
Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
ТАСС вчера в 10:32
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района
Rambler News Service 17 сентября в 09:19
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии упавшего в кипяток в Новосибирске ребенка
Как сообщалась, женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком.
РИА Новости 02:42