Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США

В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США

ТАСС18 сентября в 05:15

Эксперт объяснил перестраховкой сокращение вложений РФ в госдолг США

Известия18 сентября в 08:58

Эксперт рассказал, чем компенсируется сокращение вложений в госдолг США

News.ru18 сентября в 07:04

Эксперт объяснил сокращение вложений России в госдолг США

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РИА Новости18 сентября в 01:52

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру17 сентября в 17:35

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

BFM.ru17 сентября в 17:11
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Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

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В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
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Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит

Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли

Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
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Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

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Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС

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