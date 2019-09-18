Финансы
Взгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
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Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
РИА Новости18 сентября в 01:52
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:38, Вашингтон
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Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
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РБК 14:16
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Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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В совокупности 33 года в местах лишения свободы проведут трое мужчин, которые в конце марта совершили разбойное нападение на больницу № 40 Сестрорецка.
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Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
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РЕН ТВ вчера в 21:12
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
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Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС
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