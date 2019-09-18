В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.

Армия и оружие Кремль ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда В Кремле ответили на опубликованные в американских СМИ заявления командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Авто Mazda отзывает в России 206 кроссоверов Mazda CX-9 Бесплатному ремонту в сервисных центрах Mazda подлежат 206 автомобилей Mazda CX-9, реализованных с ноября 2017-го по апрель 2018 года.

ЖКХ Подача тепла в соцучреждения Москвы начнётся досрочно Отопление в социальных учреждениях Москвы из-за холодной погоды включат досрочно, сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.

Музыка Британский рэпер выступил с «отрубленной головой» Бориса Джонсона Рэпер из Британии Тайрон Фрепмтон, известный как Slowthai, в ходе выступления продемонстрировал муляж отрубленной головы премьера Бориса Джонсона.

Политика Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу Алексей Оржель, министр энергетики Украины рассчитывает, что в рамках трехсторонней встречи стороны смогут найти общий язык касательно транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Политика В Киеве представили украинскую «формулу Штайнмайера» В отстусвии четких формулировок Киев не может согласиться на ее принятие, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Политика Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.

Политика Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Энергетика Газпром дождётся разделения «Нафтогаза»: условия не изменятся Газпром дождется анбандлинга — разделения "Нафтогаза" на продавца газа и транспортную компанию — и будет прокачивать газ в объемах, которые будут куплены потребителями из Европы.

Шоу-бизнес Алана Мамаева показала фотографию вышедшего из колонии мужа Супруга футболиста Павла Мамаева Алана выложила в соцсети домашнее фото мужа, недавно освободившегося из колонии.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Происшествия Мединский назвал полной неожиданностью арест чиновника Минкультуры Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал полной неожиданностью арест чиновника ведомства Павла Мосолова в связи с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря.