Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРоссия сократила вложения в госдолг США

В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин. Япония остается крупнейшим держателем облигаций США. Ее вложения в американский госдолг составляют 1,13 трлн долларов, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать149

Подробнее о событии

Эксперт объяснил сокращение вложений России в госдолг США

RT на русском18 сентября в 13:30

Эксперт объяснил перестраховкой сокращение вложений РФ в госдолг США

Известия18 сентября в 08:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру17 сентября в 17:35

Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США

ТАСС18 сентября в 05:15

Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

РИА Новости18 сентября в 01:52

Эксперт рассказал, чем компенсируется сокращение вложений в госдолг США

News.ru18 сентября в 07:04

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

BFM.ru17 сентября в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

РИА Новости 09:34
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google

Китайский производитель мобильной техники Huawei презентовал два новых смартфона из флагманской линии без предустановленных приложений Google.
Newstracker.ru 08:49
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 06:46
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

РИА Новости 08:43
Политика

МИД Эстонии вызвал посла РФ для разговора о Великой Отечественной

Посол России в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии для разговора о трактовке событий Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 11:10
Политика

Встречу Зеленского и Трампа запланировали на 25 сентября

РИА Новости 09:16
Политика

Путин прибыл в Оренбургскую область

Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
РБК 03:09
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

РБК 09:44
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Дни.ру вчера в 06:28
Армия и оружие

Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Происшествия

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Армия и оружие

Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Общество

Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Кино

Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в новом проекте «Триада»

Новый проект канала ТНТ "Триада" выйдет 30 сентября. Актриса рассказала, что в сериале будут постельные сцены.
Народные новости вчера в 04:31
Происшествия

Названа предполагаемая причина пожара в торговом центре в Грозном

Причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном, по предварительным данным, стал сбой в работе электросети, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Чечне Резван Залаев.
РИА Новости 10:53
Политика

Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Космос

В NASA прокомментировали вопрос с дырой на МКС

Американское космическое агентство NASA прокомментировало ситуацию с расследованием причин возникновения дыры на космическом корабле "Союз" в 2018 году.
Газета.Ru вчера в 11:22
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Баскетбол

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

Матч ТВ 08:46
Политика

Турции предложили купить МС-21 и SSJ-100

Турецким авиакомпаниям предложили приобрести российские самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet 100, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Взгляд.ру вчера в 13:10
Экономика

Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз

Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM 01:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное