Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США

ТАСС05:15

Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

РИА Новости01:52

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:35

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

BFM.ruвчера в 17:11

Россия в июле сократила вложения в госдолг США более чем на $2 млрд

RT на русском05:54

Россия еще более чем на 20% сократила вложения в госбумаги США

РБК05:21

Российские вложения в ценные бумаги США сократились на $2,3 млрд

Телеканал 360°04:06
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:59, Вашингтон
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

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WMJ.ru вчера в 14:47
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Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
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Если в 2017 году за ограничение потока мигрантов выступали 58% граждан, то в 2019 году их число выросло до 72%.
REGNUM 03:48
Армия и оружие

Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию

Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
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Глава «Роскосмоса» заявил о срыве плана запусков на 2019 год

РБК 04:50
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В Совфеде оценили слова главы МИД Украины об эффективности санкций

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
RT на русском 02:39
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье

Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
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В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой

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Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
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В Казани появятся новые объекты здравоохранения

Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.
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Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
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В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

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Освобожденным украинским заключенным запретили въезд в РФ

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что 35 украинских заключенных, которые недавно были переданы Украине в рамках обмена, больше не могут въехать в Россию.
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Назван город с самыми высокомерными россиянами

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План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет.
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Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
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Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
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