Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Discover24 вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Общество
Более 70% граждан РФ выступают за ограничение потока мигрантов
Если в 2017 году за ограничение потока мигрантов выступали 58% граждан, то в 2019 году их число выросло до 72%.
REGNUM 03:48
Армия и оружие
Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию
Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
vtomske.ru 01:32
Происшествия
Адвокат актера Павла Устинова обжаловал приговор
Адвокат Дмитрий Чешков сообщил, что подал жалобу в Мосгорсуд на приговор Тверского суда в отношении его подзащитного Павла Устинова.
Московский Комсомолец 04:18
Политика
В Совфеде оценили слова главы МИД Украины об эффективности санкций
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
RT на русском 02:39
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье
Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета 04:55
Здоровье
Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию
Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Здоровье
В Казани появятся новые объекты здравоохранения
Работа по 7 объектам здравоохранения началась в Казани.
Республика Татарстан 03:53
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк сообщил, когда у нее диагностировали рак
Друг известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о том, когда у нее диагностировали рак.
ФедералПресс 04:44
Политика
Освобожденным украинским заключенным запретили въезд в РФ
Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что 35 украинских заключенных, которые недавно были переданы Украине в рамках обмена, больше не могут въехать в Россию.
Pravda.Ru 05:42
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Политика
План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет.
РИА Новости 00:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28