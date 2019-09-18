Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Политика В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Происшествия В море упал самолет ВВС Испании В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.

Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Шоу-бизнес Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.

Политика В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу Конкретных договоренностей по газу в результате трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной ожидать не стоит, необходимо провести еще очень много кропотливой работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

Кино Дэдпул может появиться в фильмах Marvel уже в 2021 году Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".

Происшествия В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

Шоу-бизнес Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров высмеял свадьбу Собчак и Богомолова в стихотворении На своей странице в сети Instagram солист группы «Ленинград» опубликован очередное стихотворение, которое посвятил свадьбе светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, состоявшейся 13 сентября.

Экономика Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Авто Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото Рестайлинговое семейство Skoda Rapid официально представят в Китае уже в этом году.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.