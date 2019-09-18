Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Происшествия Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.

Здоровье Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Футбол «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.

Происшествия Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

Политика В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.

Происшествия Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Политика Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.

Политика Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану Рядом с палатой Анастасии Заворотнюк, которая остается под контролем медиков в одной из частных клиник столицы, начала дежурить охрана.

Гаджеты TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.

Политика Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ходе поездки по штату Калифорния, что торговая сделка с Китаем может быть достигнута скоро - возможно, до президентских выборов в США или через день после выборов.

Происшествия На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Экономика «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей, сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Политика Рада отказалась отменить закон об импичменте президента Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.