Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Футбол
Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия вчера в 05:45
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Здоровье
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Футбол
«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 02:43
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Политика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год
Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год.
РИА Новости вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Рядом с палатой Анастасии Заворотнюк, которая остается под контролем медиков в одной из частных клиник столицы, начала дежурить охрана.
Телепрограмма 05:20
Гаджеты
TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза
Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Политика
Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ходе поездки по штату Калифорния, что торговая сделка с Китаем может быть достигнута скоро - возможно, до президентских выборов в США или через день после выборов.
Московский Комсомолец вчера в 15:55
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Общество
Москвичам посулили «барическое дно»
Мослента 02:41
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Экономика
«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok
Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей, сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 05:53
Политика
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:04
Общество
Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях
Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02