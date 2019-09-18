Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:23, Вашингтон
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
РИА Новости 04:35
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Технологии
Промсвязьбанк позволит принимать платежи по картам с помощью смартфона
Фото: iStock Промсвязьбанк запустил в России пилотный проект, который позволяет принимать платежи по картам Visa, MasterCard и "Мир" с помощью обычного смартфона.
Inc. Russia 02:45
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
В России утвердили выплаты в случае гибели журналиста в зоне конфликта
Правительство России утвердило компенсацию в случае гибели или ранения журналиста при освещении вооружённого конфликта.
RT на русском 05:45
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Экономика
На нацпроекты в 2020-2022 годах выделят из бюджета 7 трлн рублей
Еще 7,5 трлн руб. получат региональные бюджеты.
Вести.Финанс 05:15
Политика
Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном
Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном Внук британской королевы был замечен на днях вместе со своей супругой и маленьким сыном Арчи в одном из самых обычных пабов Виндзора.
Экспресс газета вчера в 15:40
Экономика
Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
ТАСС 02:15
Технологии
В Сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны
Сотрудники Nokia случайно разместили в общем доступе механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны.
News.ru вчера в 12:50
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Политика
Кремль ознакомился с обращением Звягинцева к Путину о деле Устинова
Кремль ознакомился с обращением режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ Владимиру Путину о деле актера Павла Устинова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС 06:18
Происшествия
Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова
Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Ведомости 06:15
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Здоровье
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17 сентября в 20:08
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера»
Изменение Киевом своей позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей и не способствует быстрому продвижению диалога, но работу надо продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Политика
Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа
Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:48
Армия и оружие
Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет
В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 14:36
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Экономика
Медведев разрешил «АЛРОСА» купить смоленский «Кристалл»
Если набсовет одобрит сделку, руководство АЛРОСА подготовит и представит на рассмотрение до конца года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе группы, а договор о купле-продаже будет подписан до конца сентября.
Интерфакс 05:38
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями телефонов у россиян
Россияне используют мессенджеры чаще, чем традиционную голосовую связь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:51
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13