Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Политика В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Технологии Промсвязьбанк позволит принимать платежи по картам с помощью смартфона Фото: iStock Промсвязьбанк запустил в России пилотный проект, который позволяет принимать платежи по картам Visa, MasterCard и "Мир" с помощью обычного смартфона.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Происшествия В России утвердили выплаты в случае гибели журналиста в зоне конфликта Правительство России утвердило компенсацию в случае гибели или ранения журналиста при освещении вооружённого конфликта.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Политика Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном Внук британской королевы был замечен на днях вместе со своей супругой и маленьким сыном Арчи в одном из самых обычных пабов Виндзора.

Экономика Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20% Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Технологии В Сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны Сотрудники Nokia случайно разместили в общем доступе механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Политика Кремль ознакомился с обращением Звягинцева к Путину о деле Устинова Кремль ознакомился с обращением режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ Владимиру Путину о деле актера Павла Устинова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Здоровье Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Политика В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера» Изменение Киевом своей позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей и не способствует быстрому продвижению диалога, но работу надо продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.

Армия и оружие Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Экономика Медведев разрешил «АЛРОСА» купить смоленский «Кристалл» Если набсовет одобрит сделку, руководство АЛРОСА подготовит и представит на рассмотрение до конца года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе группы, а договор о купле-продаже будет подписан до конца сентября.

Технологии Мессенджеры стали самыми популярными приложениями телефонов у россиян Россияне используют мессенджеры чаще, чем традиционную голосовую связь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".