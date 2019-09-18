Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия
В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина
Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.
RT на русском 02:21
Происшествия
Участника акции 27 июля Губайдулина освободили под подписку о невыезде
Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве программиста Айдара Губайдулина освободили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
RT на русском 05:16
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко дал согласие на использование "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 12:28
Экономика
Путину рассказали о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за восемь неудач при венчурном инвестировании бюджетных средств можно получить 20-летний срок.
News.ru 10:53
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности юриста Роберта О'Брайена - он работал с Джоном Болтоном, отправленным президентом Трампом в отставку, еще в администрации Джорджа Буша-младшего.
Газета.Ru 13:04
Экономика
Оклады чиновников Калининградской области проиндексируют на 6%
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес на рассмотрение в областную думу законопроект об увеличении должностных окладов сотрудников регионального правительства и думы.
ТАСС 12:37
Армия и оружие
Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия
Спецназ задержал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину
Украинский спецназ задержал мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
Известия 12:40
Футбол
Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим Королем России
Дзюба стал настоящим Королем России (смеется). Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с "Лионом" отметил бы еще Лунева.
Спорт день за днем 04:54
Армия и оружие
Хуситы рассказали подробности атаки на саудовские нефтяные объекты
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы как Ирана, так и других региональных государств.
РИА Новости 12:15
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens вчера в 04:55
Общество
Названы российские города с самыми высокомерными жителями
Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 16 сентября в 10:48
Игры
Total War Saga: Troy до анонса заметили на обложке PC Gamer
Cyber.sports.ru 10:45
Волейбол
Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0
12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат 13:30