Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Байер» в ЛЧ
Московский «Локомотив» одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:1 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 18:05
Экономика
Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 08:22
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM 14:34
Футбол
Кокорина и Мамаева отпустили на свободу
В октябре 2018 года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы.
Sputnik Литва вчера в 03:50
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 06:55
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Кино
Режиссер полнометражной версии «Чернобыля: Зоны отчуждения» рассказал, как снимал фильм с тремя разными финалами
Вокруг ТВ 10:20
Кино
Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера
В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru вчера в 03:41
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Технологии
TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ
Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Общество
«Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России
Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
Snob.ru 15:25
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Кино
Актер и продюсер Алексей Гуськов рассказал о фильме «Элефант»
Зрители в кинотеатрах увидят продюсерскую, а не режиссерскую версию фильма «Элефант».
Известия 18:38
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика
Киев допустил размещение миротворцев в Донбассе
В случае, если ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать на основе Минских соглашений, одним из возможных шагов может быть введение туда миротворческой миссии.
Rambler News Service 10:22