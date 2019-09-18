Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Эксперт объяснил сокращение вложений России в госдолг США

RT на русском13:30

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

BFM.ruвчера в 17:11

Эксперт рассказал, чем компенсируется сокращение вложений в госдолг США

News.ru07:04

Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США

ТАСС05:15

Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

РИА Новости01:52

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:35

Эксперт объяснил перестраховкой сокращение вложений РФ в госдолг США

Известия08:58
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:40, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Происшествия

Опубликовано видео задержания браконьеров в Японском море

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Как «Локомотив» обыграл «Байер» в ЛЧ

Московский «Локомотив» одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:1 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 18:05
Экономика

Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 08:22
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
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Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
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В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM 14:34
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Кокорина и Мамаева отпустили на свободу

В октябре 2018 года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы.
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Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 06:55
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Общество

Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Кино

Режиссер полнометражной версии «Чернобыля: Зоны отчуждения» рассказал, как снимал фильм с тремя разными финалами

Вокруг ТВ 10:20
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Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

ТАСС 07:35
Кино

Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера

В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru вчера в 03:41
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

Газета.Ru 12:44
Религия

Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник

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Технологии

TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ

Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Армия и оружие

Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США

Life.ru 12:01
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В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

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Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

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«Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России

Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
Snob.ru 15:25
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Общество

Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла

В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
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Кино

Актер и продюсер Алексей Гуськов рассказал о фильме «Элефант»

Зрители в кинотеатрах увидят продюсерскую, а не режиссерскую версию фильма «Элефант».
Известия 18:38
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика

Киев допустил размещение миротворцев в Донбассе

В случае, если ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать на основе Минских соглашений, одним из возможных шагов может быть введение туда миротворческой миссии.
Rambler News Service 10:22
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