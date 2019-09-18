Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Общество
В России могут появиться электронные трудовые книжки
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 17 сентября, приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.
Государственная Дума РФ вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Политика
Кремль прокомментировал дело Павла Устинова
Кремль знает об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю власти, и принимает это к сведению, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:20
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Политика
Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предупреждением со стороны народа Йемена, сообщается на сайте главы Исламской республики.
Московский Комсомолец 04:08
Теннис
Шарапова назвала своим домом США, а не Россию
News.ru 08:40
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Песков прокомментировал переговоры России, ЕС и Украины по газу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о кропотливой работе, которая ожидается перед переговорами России, ЕС и Украины по газу.
iReactor 07:21
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Политика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год
Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год.
РИА Новости вчера в 11:51
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
Советский спорт вчера в 14:46
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 16 сентября в 13:58
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Политика
Украинских депутатов осадили в ОБСЕ из-за представителей Крыма
Член украинской делегации сегодня дважды попытался лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека.
Утро.ru 16 сентября в 13:03
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Авто
Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL
Китайский автопроизводитель Chery планирует в 2020 году наладить поставки на российский авторынок удлиненных кроссоверов Exeed VX.
Picsnews.net 07:15
Музыка
В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале
Новый выпуск программы КВН вышел на Первом канале 14 сентября.
Сибдепо вчера в 21:05