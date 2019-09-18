Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Эксперт прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

RT на русском09:01

Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

РИА Новости01:52

Эксперт рассказал, чем компенсируется сокращение вложений в госдолг США

News.ru07:04

Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США

ТАСС05:15

Эксперт объяснил перестраховкой сокращение вложений РФ в госдолг США

Известия08:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:35

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

BFM.ruвчера в 17:11
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
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РИА Новости 07:59
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Российская корпорация "Газпром" сможет поставлять газ в Европейский союз и без заключения контракта с Украиной на транзит газа через ее территорию.
Капитал страны 16 сентября в 00:49
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
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Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Происшествия

ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
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Политика

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Российская газета 07:29
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
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Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу

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Общество

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Газета.Ru вчера в 01:56
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
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Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Газета.Ru 08:01
Общество

В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан

В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.
РЕН ТВ 06:18
Происшествия

Стал известен мотив сбросившей детей с моста москвички

Жительница Москвы, которая сбросила двух своих маленьких дочерей с моста в районе Некрасовка, могла быть не в себе после неудачной попытки устроить детей в детский сад, пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 08:49
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Происшествия

СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 08:47
Шоу-бизнес

Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Шоу-бизнес

Дочь проболталась о беременности Кейт Миддлтон

Юная дочь Кейт Миддлтон – Шарлотта – случайно проболталась о беременности матери. Теперь поклонники вновь строят невероятные догадки.
Дни.ру 01:16
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО

ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 вчера в 13:04
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Турчак вступился за осужденного актера Устинова

Коммерсантъ 02:59
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии

Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 05:35
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