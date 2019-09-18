Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Футбол
Руководство «Манчестер Сити» получило украинские паспорта
Представители футбольного клуба "Манчестер Сити" получили украинские паспорта и вышиванки от руководства донецкого "Шахтера" накануне матча группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 08:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Россия может поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Российская корпорация "Газпром" сможет поставлять газ в Европейский союз и без заключения контракта с Украиной на транзит газа через ее территорию.
Капитал страны 16 сентября в 00:49
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Общество
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Культуромания вчера в 15:11
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Общество
В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан
В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.
РЕН ТВ 06:18
Происшествия
Стал известен мотив сбросившей детей с моста москвички
Жительница Москвы, которая сбросила двух своих маленьких дочерей с моста в районе Некрасовка, могла быть не в себе после неудачной попытки устроить детей в детский сад, пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 08:49
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Происшествия
СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 08:47
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Шоу-бизнес
Дочь проболталась о беременности Кейт Миддлтон
Юная дочь Кейт Миддлтон – Шарлотта – случайно проболталась о беременности матери. Теперь поклонники вновь строят невероятные догадки.
Дни.ру 01:16
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО
ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 вчера в 13:04
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Коммерсантъ 02:59
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 05:35