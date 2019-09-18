Финансы
Российская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Политика
Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
Аргументы недели 06:59
Шоу-бизнес
Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила у себя в инстаграме.
Газета.Ru 16:14
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
REGNUM вчера в 07:15
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней зафиксирован в селе Амурзет ЕАО
EAOmedia.ru вчера в 19:40
Происшествия
Поиски людей продолжаются в Холмском районе
В Холмском районе к поиску двух пропавших мужчин, вышедших в море на резиновой лодке, привлечены спасатели и сотрудники ГИМС.
АСТВ 18:21
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на саудовский телеканал Al-Ekhbariya.
РИА Новости 18:45
Общество
Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
Коммерсантъ 12:12
Авто
Tesla Model 3 вошла в список самых безопасных автомобилей IIHS
Газета DAILY 14:24
Происшествия
Детей из Екатеринбурга облили горящим маслом в отеле Турции
ЧП с участием детей из России произошло на отдыхе в отеле Club Paradiso в поселке Кестель Турции. Малыши были облиты горящим маслом.
Регион online 18:54
Политика
Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве
Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ 17 сентября в 21:16
Здоровье
От простуды помогают не все лекарства, рассказала врач Ирина Добрецова
Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.
Южный Федеральный 15:51
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
Газета.Ru 18:53
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Кино
Скончался французский актер Шарль Жерар
iReactor 18:12
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском вчера в 18:24
Футбол
Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе
ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.
Известия 17:01
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Гаджеты
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
Ведомости 13:43
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязан его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке.
Игромания.ру 15:49
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Волейбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС 16:11
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33