Финансы

Российская газетаРоссийская газетаРоссия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина. По сообщению ведомства, уровень вложений в июле упал до 8,5 миллиарда долларов.
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Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

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